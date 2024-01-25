Единственным кандидатом на должность был Андрей Шевченко. Его кандидатуру поддержали 93 из 94 коллективных членов ассоциации (1 воздержался), поэтому у украинского футбола появился новый руководитель, пишет 24 Канал.

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Вызовы Шевченка на новой должности

Новоиспеченный глава УАФ выступил на внеочередном отчетно-выборном Конгрессе организации. Шевченко рассказал о вызовах, которые стоят перед ним на новой работе и роль войны в этом занимает первое место.

"Наша задача усложняется – быть конкурентными и отстаивать интересы Украины. Ассоциации в таких странах, как Великобритания, Испания, Италия, Германия имеют два фокуса. Первое – выигрывать турниры. Второе – использовать футбол для решения социальных проблем и вызовов. Если мы хотим развиваться, как они, то нам нужно закрыть базовые проблемы, решить базовые вопросы.

Мы живем в самое сложное время в истории Украины, когда решается не только будущее футбола, но и всей страны. Главная задача – понять, как футболу не только выживать, но и развиваться. Война прямо влияет на футбол, мы имеем стагнацию. Низкий уровень чемпионата, невозможность приглашать мощных иностранных футболистов, усложненные международные перспективы, отток талантливых детей", – сказал Шевченко.

Несмотря на это, Андрей Николаевич заявил, что у него есть план. В его реализации ему поможет бывший партнер по Милану и легенда хорватского футбола:

Я хочу сказать, что есть страна с успешным преодолением такого вызова – это Хорватия, которая столкнулась с массовым выездом детей в 90-х, когда у них началась война. Могу сказать, что я разговаривал со своим другом Звонимиром Бобаном, который имел отношение к созданию этой программы. И он готов нам помогать.

Отметим, что вместе с Бобаном новый глава УАФ играл в течение двух своих первых сезонов в Италии, после чего хорват перешел в испанскую Сельту.

Важно. После избрания на новую должность Андрей Шевченко стал шестым президентом в истории УАФ. Он сменил на ней Андрея Павелка, который возглавлял ассоциацию с 2015 года, а сейчас находится в СИЗО.