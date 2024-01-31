25 січня 2024 року на позачерговому Конгресі Української асоціації футболу (УАФ) було обрано нового президента організації. Ним став видатний футболіст та тренер Андрій Шевченко.

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Шевченко: Тренерську роботу навіть не розглядаю

Для багатьох стало несподіванкою, що Андрій Миколайович обрав кар'єру футбольного функціонера, відмовившись від тренерської діяльності. Наразі Шевченко повністю зосередився над питаннями реформування українського футболу.

"У мене було багато пропозицій після початку війни, але я їх не розглядав, тому що розумів, що можу бути корисний країні. Для мене це дуже важливо, тому що в мене родичі в Україні, я тут виріс, для мене Україна дуже багато значить.

Зараз це зовсім інша робота для мене, я хочу зосередитися на роботі президента, це дуже відповідальна посада. Тренерську роботу я зараз навіть не розглядаю. Адже я тільки почав", – зазначив Шевченко.

Варіанти продовження тренерської кар'єри