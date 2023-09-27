Украинский спорт сплотился вокруг помощи Родине во время войны против России. Одним из самых активных стал легендарный футболист и экстренер сборной Андрей Шевченко.

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Шевченко стал советником Зеленского

Нападающий стал послом платформы UNITED24, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. А на днях Андрей Николаевич стал советником главы государства по вопросам спорта

На своей странице в Фейсбуке Шевченко прокомментировал свою новую роль. Кроме того, нападающий заявил, что начал подготовку ко второму благотворительному матчу в поддержку Украины.

Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника – продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол фандрейзинговой платформы UNITED24. Вместе с командой мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций, среди которых большой футбольный матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне с участием мировых звезд футбола. Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которая сегодня нам очень нужна. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу. Во время полномасштабной войны мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира,

– написал Шевченко.

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Как прошел матч Game4Ukraine

Напомним, что 5 августа в Лондоне состоялся благотворительный матч Game4Ukraine с участием звезд мирового и украинского футбола. На поле встречались команды послов UNITED24 Александра Зинченко и Андрея Шевченко.

Встреча завершилась вничью 2:2. Все собранные средства предназначены для восстановления Михаило-Коцюбинского лицея Черниговской области, который в марте 2022 года был разрушен из-за обстрелов российских террористов.