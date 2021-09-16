Шевченко может возглавить европейскую сборную, которая была на Евро-2020

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Турции. Шевченко входит в шорт-лист претендентов в наставники.

Шевченко остался без работы после того, как его контракт с УАФ завершился, а о новом договориться не удалось. Ранее специалист заявлял, что его штаб будет готов к работе во главе другой сборной.

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Теперь украинец попал в очень узкий круг претендентов на пост главного тренера сборной Турции. Главным конкурентом украинца называют наставника Германии U-21 Штефана Кунца, в активе которого две победы на молодежных чемпионатах Европы.

Шевченко покинул сборную Украины: что известно

Неделю назад Шенол Гюнеш покинул тренерский мостик национальной команды. Причиной стало унизительное поражение Турции в рамках отбора на ЧМ-2022 от сборной Нидерландов (1:6).