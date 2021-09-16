Шевченко остался без работы после того, как его контракт с УАФ завершился, а о новом договориться не удалось. Ранее специалист заявлял, что его штаб будет готов к работе во главе другой сборной.
К слову Три клуба США мечтают назначить Андрея Шевченко на пост главного тренера
Теперь украинец попал в очень узкий круг претендентов на пост главного тренера сборной Турции. Главным конкурентом украинца называют наставника Германии U-21 Штефана Кунца, в активе которого две победы на молодежных чемпионатах Европы.
Шевченко покинул сборную Украины: что известно
- 1 августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу и выложил на своей странице в инстаграме пост благодарности в сторону команды. На этом дороги разошлись.
- Тренеру удалось на положительной ноте покинуть национальную команду. Шевченко вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020, переписав историю украинского футбола. Триумфальное шествие украинской команды остановила только Англия.
- На его пост пришел Александр Петраков, исполняющий обязанности главного тренера. Под его руководством "сине-желтые" расписали три мировые в трех матчах.
- Отметим, что после всего УАФ объяснила ситуацию с Шевченко и обнародовала космическую зарплату наставника в сборной.