Шевченко залишився без роботи після того, як його контракт з УАФ завершився, а про новий домовитися не вдалося. Раніше фахівець заявляв, що його штаб буде готовий до роботи на чолі іншої збірної.

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Тепер українець потрапив у дуже вузьке коло претендентів на посаду головного тренера збірної Туреччини. Головним конкурентом українця називають наставника Німеччини U-21 Штефана Кунца, в активі якого дві перемоги на молодіжних чемпіонатах Європи.

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