Шевченко залишився без роботи після того, як його контракт з УАФ завершився, а про новий домовитися не вдалося. Раніше фахівець заявляв, що його штаб буде готовий до роботи на чолі іншої збірної.
До слова Три клуби США мріють призначити Андрія Шевченка на пост головного тренера
Тепер українець потрапив у дуже вузьке коло претендентів на посаду головного тренера збірної Туреччини. Головним конкурентом українця називають наставника Німеччини U-21 Штефана Кунца, в активі якого дві перемоги на молодіжних чемпіонатах Європи.
Шевченко покинув збірну України: що відомо
- 1 серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усім за роботу та виклав на своїй сторінці в інстаграмі пост вдячності у сторону команди. На цьому дороги розійшлись.
- Тренеру вдалось на позитивній ноті покинути національну команду. Шевченко вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020, переписавши історію українського футболу. Тріумфальну ходу української команди зупинила лише Англія.
- На його пост прийшов Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера. Під його керівництвом "синьо-жовті" розписали три мирові у трьох матчах.
- Відзначимо, що після усього УАФ пояснила ситуацію із Шевченком та оприлюднила космічну зарплату наставника у збірній.