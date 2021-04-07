Шансы на бой с Лопесом есть, – Денис Беринчик
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик не исключает, что в будущем проведет бой против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса.
Источник:ютуб-канал "ОТДУШИВДУШУ"
Думаю, что WBO все-таки назначит бой-элиминатор
По словам Беринчика, он сможет встретиться с Лопесом, если американец не изменит весовую категорию. Также Беринчику нужно стать обязательным претендентом на один из титулов Лопеса.
Кстати Я готов к этому, – Беринчик признался, когда завершит боксерскую карьеру
Шансы на бой с Лопесом есть, если он не изменит весовую категорию. Я думаю, что WBO все-таки назначит бой-элиминатор, или я стану официальным претендентом. Рейтинг мой увеличивается,
– сказал Денис.
Вместе с тем, Беринчик прокомментировал уровень своих предыдущих соперников.
"Конечно, приезжают бойцы не топ-уровня. Но это не значит, что они слабы. Это значит, что я сильно подготовился, не дал им ни единого шанса, убил их в пыль и прах. Набиваю себе рекорд, мешковая диета", – отметил Денис.
- Денис Беринчик 21 марта уверенно победил чилийца Хосе Санчеса. 32-летний украинец в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- Сразу после поединка Денис бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову. Денис предложил лобовое сражение на голых кулаках.
- Артем Лобов принял вызов от украинца. Бойцы договорились о поединке, который состоится 19 июня.
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