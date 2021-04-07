Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик не исключает, что в будущем проведет бой против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса.

Думаю, что WBO все-таки назначит бой-элиминатор

По словам Беринчика, он сможет встретиться с Лопесом, если американец не изменит весовую категорию. Также Беринчику нужно стать обязательным претендентом на один из титулов Лопеса.

Кстати Я готов к этому, – Беринчик признался, когда завершит боксерскую карьеру

Шансы на бой с Лопесом есть, если он не изменит весовую категорию. Я думаю, что WBO все-таки назначит бой-элиминатор, или я стану официальным претендентом. Рейтинг мой увеличивается,

– сказал Денис.

Бой-элиминатор – поединок в котором двое боксеров определяют претендента на титул. Обычно это делают бойцы с самым высоким рейтингом в конкретной организации. Лучший рейтинг Беринчика в WBO, где он занимает 3 место.

Вместе с тем, Беринчик прокомментировал уровень своих предыдущих соперников.

"Конечно, приезжают бойцы не топ-уровня. Но это не значит, что они слабы. Это значит, что я сильно подготовился, не дал им ни единого шанса, убил их в пыль и прах. Набиваю себе рекорд, мешковая диета", – отметил Денис.