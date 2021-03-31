Беринчик и Лобов согласовали дату боя: поединок состоится в Украине
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик договорился о бое с российским ирландцем Артемом Лобовым. Бойцы проведут поединок на голых кулаках.
Источник:инстаграм Дениса Беринчика
Будет махач
Денис Беринчик сообщил, что договорился о бое с Артемом Лобовым. Поединок Беринчик – Лобов состоится 19 июня.
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По словам Дениса, поединок с Лобовым состоится в Украине.
Согласована дата боя и основные условия. Остались формальности и будет махач,
– написал Денис.
Беринчик – Лобов: что известно о бое
- 32-летний Беринчик 21 марта за 3 раунда победил Хосе Санчеса. Денис в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- После поединка Денис бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову.
- Денис предложил Лобову сражение на голых кулаках. Артем Лобов принял вызов от украинца.
Что известно про Лобова
Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. В настоящее время выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Лобов тренируется в команде ирландского бойца Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером.
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