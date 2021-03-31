Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик договорился о бое с российским ирландцем Артемом Лобовым. Бойцы проведут поединок на голых кулаках.

Будет махач

Денис Беринчик сообщил, что договорился о бое с Артемом Лобовым. Поединок Беринчик – Лобов состоится 19 июня.

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По словам Дениса, поединок с Лобовым состоится в Украине.

Согласована дата боя и основные условия. Остались формальности и будет махач,

– написал Денис.

Беринчик – Лобов: что известно о бое

32-летний Беринчик 21 марта за 3 раунда победил Хосе Санчеса. Денис в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.

После поединка Денис бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову.

Денис предложил Лобову сражение на голых кулаках. Артем Лобов принял вызов от украинца.

Что известно про Лобова

Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. В настоящее время выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Лобов тренируется в команде ирландского бойца Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером.