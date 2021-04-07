Шанси на бій з Лопесом є, – Денис Берінчик
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик не виключає, що в майбутньому проведе бій проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.
Джерело:ютуб-канал "ОТДУШИВДУШУ"
Думаю, що WBO все-таки призначить бій-елімінатор
За словами Берінчика, він зможе зустрітися з Лопесом, якщо американець не змінить вагову категорію. Також Берінчику потрібно стати обов'язковим претендентом на один з титулів Лопеса.
До речі Я готовий до цього, – Берінчик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру
Шанси на бій з Лопесом є, якщо він не змінить вагову категорію. Я думаю, що WBO все-таки призначить бій-елімінатор, або я стану офіційним претендентом. Рейтинг мій збільшується,
– сказав Денис.
Разом з тим, Берінчик прокоментував рівень своїх попередніх суперників.
"Звичайно, приїжджають бійці не топ-рівня. Але це не означає, що вони слабкі. Це означає, що я сильно підготувався, не дав їм жодного шансу, вбив їх в пил і прах. Набиваю собі рекорд, мішкова дієта", – зазначив Денис.
- Денис Берінчик 21 березня впевнено переміг чилійця Хосе Санчеса. 32-річний українець вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
- Відразу після поєдинку Денис кинув виклик уродженцю Росії з ірландським громадянством Артему Лобову. Денис запропонував Лобову бій на голих кулаках.
- Артем Лобов прийняв виклик від українця. Бійці домовилися про поєдинок, який відбудеться 19 червня.
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