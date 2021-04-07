Я готов к этому, – Беринчик признался, когда завершит боксерскую карьеру
32-летний непобедимый боксер из Украины Денис Беринчик заговорил о завершении карьеры. Боец планирует повесить перчатки на гвоздь через 2-3 года.
Источник:ютуб Отдушивдушу
Карьера Беринчика подходит к завершению
Украинские поклонники бокса уже более 20 лет наслаждаются боями Дениса Беринчика. Однако сейчас спортсмен уже задумывается о завершении карьеры.
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Украинский боксер признался, что его успешная карьера подходит к логическому завершению.
Я в боксе уже 21 год. Если брать 36 лет, как крайний возраст для завершения карьеры, то получается, что боксировать мне осталось 2-3 года. Я готов к этому,
– заявил боксер.
Следующий бой Беринчика: коротко
- Уже 19 июня украинцы снова смогут увидеть Беринчика на ринге. Нас ждет интересный бой против известного бойца ММА Артема Лобова. Спортсмены проведут поединок на голых кулаках, который может состояться в Украине.
- Правда, промоутер украинца Александр Красюк не верит, что поединок состоится. Это противостояние может нанести травмы, которые не позволят им продолжить карьеру.
- Команда Дениса сейчас собирает людей, которые смогут лучше подготовить украинца к такому поединку.
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