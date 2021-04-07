32-летний непобедимый боксер из Украины Денис Беринчик заговорил о завершении карьеры. Боец планирует повесить перчатки на гвоздь через 2-3 года.

Карьера Беринчика подходит к завершению

Украинские поклонники бокса уже более 20 лет наслаждаются боями Дениса Беринчика. Однако сейчас спортсмен уже задумывается о завершении карьеры.

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Украинский боксер признался, что его успешная карьера подходит к логическому завершению.

Я в боксе уже 21 год. Если брать 36 лет, как крайний возраст для завершения карьеры, то получается, что боксировать мне осталось 2-3 года. Я готов к этому,

– заявил боксер.

Следующий бой Беринчика: коротко