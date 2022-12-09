"Придется заплатить много денег": Срна рассказал, получал ли Шахтер предложения по Мудрику

Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна прокомментировал сватовство Михаила Мудрика в европейские гранды. Представитель "горняков" признался, получал ли донецкий клуб предложения от претендентов на левого вингера.

Дарио Срна заверил, что донецкий клуб до сих пор не получил никакого предложения от команд из Европы по поводу Михаила Мудрика. Многие разговоры вокруг потенциального трансфера левого вингера в Европу, но ни один из претендентов официально так и не выходил на Шахтер.

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Срна: Он – наше настоящее время

Директор по футболу подчеркнул, что потенциальному покупателю нужно будет выложить за Мудрика немалую кучу денег.

Мудрик большой талант, имеет четырехлетний контракт с Шахтером, но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-нибудь захочет его, то им придется заплатить много денег. Он – наше настоящее,

– сказал Срна.

Ранее донецкий клуб сравнивал Михаила со 100-миллионным трансфером Антони в Манчестер Юнайтед. Такая финансовая прихоть Шахтера шокировала самого левого вингера. После чего "горняки" снизили сумму на переход футболиста.

Мудрик признавался, что будет расстроен , если его трансфер зимой не состоится. А переход в Арсенал находится под опасностью срыва. Ведь "канониры" могут сменить приоритеты на ближайшее трансферное окно из-за травмы нападающего Габриэла Жезуса.

Михаил рассказывал, что летом 2022 года на него выходили тренеры трех клубов , но ни один из разговоров не закончился успешным трансфером.