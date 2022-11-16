Сергей Палкин в комментарии изданию The Athletic, обсуждая Михаила Мудрика, заявил, что "найдется большой клуб и даст нам 100 миллионов евро". При этом он сразу отметил, что сейчас есть только пять или шесть клубов, которые на это способны.

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Сам Мудрик после таких слов Палкина оказался несколько разочарованным.

"Понимаете, я со всем уважением отношусь к чемпионату Украины, но у каждого футболиста есть мечта – играть в топ-клубе и в топ-чемпионате. Я – не исключение. Но я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Сергей Анатолиевич говорит, что придет время. Возможно и так. Но у меня есть свое мнение, что за такую сумму это время придет не скоро, а может и никогда", – рассказал Михаил Мудрик.

При этом еще летом 2022 года по Мудрику были предложения от команд из топ-чемпионатов. Но тогда руководство Шахтера решило не отпускать футболиста.

"Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена - это точно", – отметил футболист.

Несмотря на такое разочарование, Мудрик заявил, что и дальше будет прилагать максимум усилий в матчах за Шахтер