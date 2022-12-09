Дарио Срна заверил, что донецкий клуб до сих пор не получил никакого предложения от команд из Европы по поводу Михаила Мудрика. Многие разговоры вокруг потенциального трансфера левого вингера в Европу, но ни один из претендентов официально так и не выходил на Шахтер.
Интересно узнать Трансфер Мудрика в Арсенал под вопросом: почему в этой ситуации виновата травма Жезуса на ЧМ-2022
Срна: Он – наше настоящее время
Директор по футболу подчеркнул, что потенциальному покупателю нужно будет выложить за Мудрика немалую кучу денег.
Мудрик большой талант, имеет четырехлетний контракт с Шахтером, но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-нибудь захочет его, то им придется заплатить много денег. Он – наше настоящее,
– сказал Срна.
Ранее донецкий клуб сравнивал Михаила со 100-миллионным трансфером Антони в Манчестер Юнайтед. Такая финансовая прихоть Шахтера шокировала самого левого вингера. После чего "горняки" снизили сумму на переход футболиста.
Мудрик признавался, что будет расстроен , если его трансфер зимой не состоится. А переход в Арсенал находится под опасностью срыва. Ведь "канониры" могут сменить приоритеты на ближайшее трансферное окно из-за травмы нападающего Габриэла Жезуса.
Михаил рассказывал, что летом 2022 года на него выходили тренеры трех клубов , но ни один из разговоров не закончился успешным трансфером.