Дарио Срна заверил, что донецкий клуб до сих пор не получил никакого предложения от команд из Европы по поводу Михаила Мудрика. Многие разговоры вокруг потенциального трансфера левого вингера в Европу, но ни один из претендентов официально так и не выходил на Шахтер.

Интересно узнать Трансфер Мудрика в Арсенал под вопросом: почему в этой ситуации виновата травма Жезуса на ЧМ-2022

Срна: Он – наше настоящее время

Директор по футболу подчеркнул, что потенциальному покупателю нужно будет выложить за Мудрика немалую кучу денег.

Мудрик большой талант, имеет четырехлетний контракт с Шахтером, но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-нибудь захочет его, то им придется заплатить много денег. Он – наше настоящее,

– сказал Срна.

Ранее донецкий клуб сравнивал Михаила со 100-миллионным трансфером Антони в Манчестер Юнайтед. Такая финансовая прихоть Шахтера шокировала самого левого вингера. После чего "горняки" снизили сумму на переход футболиста.

Мудрик признавался, что будет расстроен , если его трансфер зимой не состоится. А переход в Арсенал находится под опасностью срыва. Ведь "канониры" могут сменить приоритеты на ближайшее трансферное окно из-за травмы нападающего Габриэла Жезуса.

Михаил рассказывал, что летом 2022 года на него выходили тренеры трех клубов , но ни один из разговоров не закончился успешным трансфером.

Важно! Портал Transfermarkt обновил стоимость Михаила Мудрика. Левый вингер Шахтера стал самым дорогим футболистом в истории УПЛ и теперь стоит уже 40 миллионов евро. В сезоне-2022/2023 футболист провел за донецкий клуб 24 матча, в которых отличился 10 голов и 8 результативных передач.