21-летний левый вингер откровенно рассказал, кто летом выходил на разговор с ним. Михаил признался, что ему очень не понравилось такое безумное количество слухов о его возможном трансфере в европейскую команду. Мудрик сказал, что любит конкретику и лаконичность заинтересованных сторон.

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Мудрик: Я разговаривал с двумя или тремя тренерами других клубов

Лидер Шахтера назвал трех тренеров клубов, с которыми контактировал летом 2022-го. Это команды из трех разных чемпионов Европы.

Я разговаривал с двумя или тремя тренерами других клубов. Это Ницца, Байер и Брентфорд. Тогда, когда не вышло, я расстроился. Но сейчас мы видим, что божий план лучше, чем мои мечты,

– признался Мудрик.

"Сегодня ты разговариваешь с одним тренером. Уже думаешь только об этой команде, уже смотришь видео о них, понемногу знакомишься с командой. Разговоры только о них. Тренер звонит по телефону и говорит, что ждет сборы. Потом что-то не получилось, клубы не договорились. Появляется новая команда, снова звонит по телефону главный тренер", - добавил вингер донецкого клуба.