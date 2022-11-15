Топовые гранды Европы продолжают следить за Михаилом, в том числе лондонский Арсенал. Мудрик откровенно рассказал, хотел бы уже в ближайшее трансферное окно покинуть донецкую команду.

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Мудрик: Это подкупает, что у команды есть украинец

На фоне слухов Мудрик рассказал, появляются ли в его голове мысли о матчах в футболке Арсенала и еще на одном фланге с земляком Александром Зинченко.

У него есть реальная возможность поиграть с Зинченко в одной команде не только на уровне сборной Украины. Конечно, если все слухи об Арсенале, это не только выдумки инсайдеров и СМИ. Болельщики "канониров" уже забросали инстаграмм футболиста комментариями.

"Думал ли о том, чтобы играть с Зинченко на одном фланге в Арсенале? Да. Это подкупает, что в команде есть украинец. Кстати, неожиданностью стало, сколько болельщиков Арсенала мне писали, чтобы я переходил к ним, что им нужен. Фанаты ни одного клуба так не писали, как они. Это приятно", – сказал левый вингер Шахтера.

Михаил признался, расстроится ли, если зимой не сменит УПЛ на топовую лигу Европы. Интересно, что перед ответом Мудрик взял паузу.

Сильно огорчусь, если зимой не пройдет трансфер? Да,

– откровенно ответил Мудрик.

В интервью талантливый "горняк" назвал три клуба , тренеры которых уже контактировали с ним. Но ни один разговор не закончился трансфером.

К слову. У Мудрика есть контракт с Шахтером до конца 2026 года. В этом сезоне Михаил уже провел в оранжево-черной футболке 16 матчей, в которой отличился 8 голами и несколькими ассистами.