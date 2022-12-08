А все из-за травмы забивного форварда Габриэла Жезуса. Нападающий Арсенала получил травму за сборную Бразилии в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2022 против Камеруна. Мало того, что "пентакампеоне" проиграли 1:0 и еще потеряли одного из лидеров атаки.

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Травма другого может стать определяющей для трансфера Мудрика

Жезус покинул футбольное поле на 64-й минуте. Вместо него в игру выступил Педро Гильерме. Габриэл лег на операционный стол из-за проблем с коленом. Одноклубник Александра Зинченко пробудет без футбола значительную часть времени – минимум три месяца.

Такая травма Жезуса изрядно заставила руководство Арсенала схватиться за голову. "Канониры" имеют в своем активе только одного форварда на острие – Эдди Нкетиа. Однако лондонской команде нужно еще усиление атакующей линии, чтобы не выпасть из борьбы за чемпионство в АПЛ.

Напомним! Арсенал закончил первую часть сезона лидером АПЛ. Команда Микеля Артеты набрала 37 очков в 14 турах. Отрыв от второго Манчестер Сити составляет 5 баллов.

Такой вылет из игры Жезуса может помешать Арсеналу приобрести Мудрика уже этой зимой. Ведь приоритетом "канониров" станет позиции нападающего, а не левого вингера, на которой в Шахтере играет Михаил.

Даже без Жезуса Бразилия уже пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграет против Хорватии, едва прошедшей Японию после серии пенальти.

Дорогого футболиста УПЛ может не быть в Арсенале