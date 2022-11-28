Шахтер хотел выручить за своего лидера около 90 миллионов фунтов, но теперь "горняки" пошли на уступки претендентам на Михаила. Вроде бы дончане готовы отпустить Мудрика за новую сумму.

Эксфутболист сборной Украины шокирован суммой, которую Шахтер хочет выручить за Мудрика

"Горняки" изменил цену на Мудрика

Новому клубу за 21-летнего левого вингера придется выложить 40 миллионов фунтов, но это без учета возможных бонусов за футболиста.

Главным кандидатом в Мудрика остается лондонский Арсенал, за который выступает другой украинец Александр Зинченко.

Такие решения "горняков" даст Михаилу больше шансов уже зимой сменить команду и переехать в топовую лигу Европы. Даже контракт украинца до конца 2026 года не помешает переходу.

Ранее Мудрик признавался, что будет расстроен , если его трансфер зимой не состоится. Также Михаил был в шоке шестизначной суммы , которую назвал Шахтер за его переход.

Михаил рассказывал, что летом 2022 года на него выходили тренеры трех клубов , но ни один из разговоров не закончился успешным трансфером.

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич рассказывал, был ли поединок против Ворсклы (3:2) последним для Михаила в футболке "горняков".

Статистика! В сезоне-2022/2023 Мудрик отыграл в футболке донецкого клуба 24 матча, отличившихся 10 голами и 8 результативными передачами.