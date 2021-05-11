По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы.

К слову Де Дзерби возглавит Шахтер: кого тренер Сассуоло заберет с собой в Украину

Днем ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру заявил, что покидает клуб этим летом.

Де Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?