По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы.
К слову Де Дзерби возглавит Шахтер: кого тренер Сассуоло заберет с собой в Украину
Де Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?
- Весной 2021 года появились слухи, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего Де Дзерби. Как свидетельствуют данные Transfermarkt, действующее соглашение Де Дзерби с Сассуоло истекает 30 июня 2021 года.
- Следовательно, тренер открыт к предложениям возглавить другой клуб.
- Итальянские СМИ даже сообщили, что Шахтер провел переговоры с тренером. В частности, журналист Николо Скира информирует, что донецкий клуб предлагает тренеру контракт на 2 года.
- Также Скира сообщил, что Шахтер готов платить итальянцу 4 миллиона евро в год.