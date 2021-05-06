С итальянским специалистом уже согласованы детали 3-летнего контракта. Также "горняки" готовы подписать для Де Дзерби трех футболистов Сассуоло, которых хочет видеть наставник, и которые не прочь покинуть Италию и переехать в Украину.

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Кроме Филипа Джуричича и Жереми Бога, о которых сообщалось ранее, в список входит также 34-летний вратарь Андреа Консильи.

Ожидается, что конкретика в этом вопросе станет известна в конце сезона, так как Де Дзерби дал обещание руководству Сассуоло, что доведет начатую работу до логического завершения.

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