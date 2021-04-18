Состоялись неофициальные контакты между Шахтером и Де Дзерби
Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано заявил, что Шахтер провел неофициальные переговоры с Роберто Де Дзерби.
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Вечером состоялись неофициальные контакты между Шахтером и моим другом Роберто Де Дзерби. Я был бы очень рад и счастлив за Роберто,
– сказал Кассано.
Иностранные и даже украинские СМИ неоднократно сообщали, что Де Дзерби интересует Шахтер. Об этом даже заявлял приближенный к Шахтеру директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.
Срна заинтересован в приглашении Роберто Де Дзерби
Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что директор Шахтера по футболу Дарио Срна заинтересован в приглашении Роберто Де Дзерби.
Сообщается, что контракт 41-летнего тренера с Сассуоло заканчивается в июне.
Конкурентом Шахтера может быть испанский клуб. Пока не известно, какая команда из Испании хочет пригласить Де Дзерби.