Каштру признал свою неудачу в нынешнем сезоне, по его словам, одна из миссий тренера – брать на себя ответственность за то, что происходит с командой.

К слову Динамо разгромило Колос, победа Зари: результаты 26 тура УПЛ – видео

"Я говорю "до свидания". Не могу сейчас делать глубокий анализ, это заняло бы гораздо больше времени. Хочу пожелать Шахтеру огромного счастья, побед. Поздравить господина президента за ту смелость, которая у него есть, содержать такой проект, развивать его. В любом случае – это проект, который требует большой смелости каждого элемента Шахтера.

Сейчас мое "до свидания" звучит с большими пожеланиями удачи для болельщиков Шахтера, всех, кто любит клуб. Это была фантастика, какие моменты мы здесь проживали. Прожили отличные два сезона Лиги чемпионов", – заявил Каштру.

Наиболее яркими достижениями Каштру за двухлетний период работы с Шахтером являются прошлогоднее чемпионство в Украине, а также выход в полуфинал Лиги Европы-2019/20.

Де Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?