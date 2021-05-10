Каштру признал свою неудачу в нынешнем сезоне, по его словам, одна из миссий тренера – брать на себя ответственность за то, что происходит с командой.
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"Я говорю "до свидания". Не могу сейчас делать глубокий анализ, это заняло бы гораздо больше времени. Хочу пожелать Шахтеру огромного счастья, побед. Поздравить господина президента за ту смелость, которая у него есть, содержать такой проект, развивать его. В любом случае – это проект, который требует большой смелости каждого элемента Шахтера.
Сейчас мое "до свидания" звучит с большими пожеланиями удачи для болельщиков Шахтера, всех, кто любит клуб. Это была фантастика, какие моменты мы здесь проживали. Прожили отличные два сезона Лиги чемпионов", – заявил Каштру.
Де Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?
- Весной 2021 года появились слухи, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего Де Дзерби. Как свидетельствуют данные Transfermarkt, действующее соглашение Де Дзерби с Сассуоло заканчивается 30 июня 2021 года.
- Соответственно, тренер открыт для предложений возглавить другой клуб.
- Итальянские СМИ даже сообщили, что Шахтер провел переговоры с тренером. В частности, журналист Николо Скира информирует, что донецкий клуб предлагает тренеру контракт на 2 года.
- Также Скира сообщил, что Шахтер готов платить итальянцу 4 миллиона евро в год.