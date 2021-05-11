За інформацією джерела, контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. Зарплата Де Дзербі складе більше двох мільйонів євро на рік плюс бонуси.

До слова Де Дзербі очолить Шахтар: кого тренер Сассуоло забере з собою в Україну

Днем раніше головний тренер Шахтаря Луїш Каштру заявив, що покидає клуб цього літа.

Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?