За інформацією джерела, контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. Зарплата Де Дзербі складе більше двох мільйонів євро на рік плюс бонуси.
До слова Де Дзербі очолить Шахтар: кого тренер Сассуоло забере з собою в Україну
Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?
- Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.
- Відтак, тренер відкритий до пропозицій очолити інший клуб.
- Італійські ЗМІ навіть повідомили, що Шахтар провів перемовини з тренером. Зокрема, журналіст Ніколо Скіра інформує, що донецький клуб пропонує тренеру контракт на 2 роки.
- Також Скіра повідомив, що Шахтар готовий платити італійцю 4 мільйони євро в рік.