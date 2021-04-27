Шахтер готов платить Де Дзерби 4 миллиона евро в год
Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Шахтер продолжает работать над тем, чтобы команду возглавил Роберто Де Дзерби.
К слову Каштру покинет Шахтер и продолжит карьеру в экзотическом чемпионате, – СМИ
Шахтер якобы готов платить специалисту 4 миллиона евро в год.
- Отметим, по информации СМИ, действующий тренер Шахтера Луиш Каштру получает около 1,5 миллиона евро в год. Вместе с тем Паулу Фонсека, предшественник Каштру, получал около 4 миллионов евро.
- Главный тренер Динамо Мирча Луческу, по информации СМИ, получает около 1,8 миллиона евро в год.
Ранее Николо Скира заявлял, что Де Дзерби – кандидатура директора Шахтера по футболу Дарио Срны.
Итальянские СМИ сообщали, что Шахтер уже провел переговоры с Де Дзерби. Все тот же Скира информировал, что Шахтер предлагает тренеру контракт на 2 года.
По данным портала Transfermarkt, действующее соглашение Де Дзерби с итальянским Сассуоло заканчивается 30 июня.