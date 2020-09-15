Футболисты "Шахтера" после удачного выступления в Лиге Европы привлекли внимание иностранных клубов. На радары зарубежных команд попал полузащитник "Шахтера" Манор Соломон.

"Шахтер" получил трансферные предложения по израильскому хавбеку Манору Соломону. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

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По информации источника, за израильского полузащитника "Шахтеру" предлагают около 14 миллионов евро. Причем на рынке, по данным Transfermarkt, услуги Соломона оцениваются в 7 миллионов евро.

Какие клубы заинтересованы в услугах Соломона – не уточняется.

Статистика Соломона

21-летний футболист перешел в "Шахтер" в январе 2019 года за 6 миллионов евро. Контракт игрока с "горняками" действует до конца июня 2024 года.

В минувшем сезоне УПЛ Соломон провел за "Шахтер" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

СМИ сообщали, что "Шахтер" получал предложение по Соломону от "Аталанты". Итальянский клуб якобы предлагал 12 миллионов евро.