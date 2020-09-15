Футболісти "Шахтаря" після вдалого виступу у Лізі Європи привернули увагу іноземних клубів. На радари закордонних команд потрапив півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон.

"Шахтар" отримав трансферні пропозиції по ізраїльському хавбеку Манору Соломону. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

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За інформацією джерела, за ізраїльського півзахисника "Шахтарю" пропонують близько 14 мільйонів євро. Причому на ринку, за даними Transfermarkt, послуги Соломона оцінюються у 7 мільйонів євро.

Які клуби зацікавлені у послугах Соломона – не уточнюється.

Статистика Соломона

21-річний футболіст перейшов у "Шахтар" у січні 2019 року за 6 мільйонів євро. Контракт гравця з "гірниками" чинний до кінця червня 2024 року.

У минулому сезоні УПЛ Соломон провів за "Шахтар" 20 матчів, забив 3 голи та зробив 5 результативних передач.

ЗМІ повідомляли, що "Шахтар" отримував пропозицію по Соломону від "Аталанти". Італійський клуб начебто пропонував 12 мільйонів євро.