Донецький "Шахтар" істотно знизив ціну на 25-річного українського лівого захисника Едуарда Соболя.

"Гірники" готові продати захисника в Бельгію за 3 мільйони євро, замість раніше необхідних чотирьох, повідомляє Voetbal Belgie.

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У поточному сезоні Соболь провів за "Брюгге" 3 матчі у всіх турнірах, де відзначився однією результативною передачею.

Кар'єра Едуарда Соболя в "Брюгге"