"Шахтар" несподівано знизив ціну на футболіста збірної України
Донецький "Шахтар" істотно знизив ціну на 25-річного українського лівого захисника Едуарда Соболя.
"Гірники" готові продати захисника в Бельгію за 3 мільйони євро, замість раніше необхідних чотирьох, повідомляє Voetbal Belgie.
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У поточному сезоні Соболь провів за "Брюгге" 3 матчі у всіх турнірах, де відзначився однією результативною передачею.
Кар'єра Едуарда Соболя в "Брюгге"
- Соболь заявив, що хоче виступати за "Брюгге", адже там його все влаштовує.
- "Брюгге" достроково став чемпіоном Бельгії і в наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів.
- Едуард приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.
- Соболь – гравець збірної України, за яку провів 12 матчів.