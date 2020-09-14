Футболист сборной Украины Василий Кравец продолжит карьеру в чемпионате Польши. Футбольный клуб "Лех" Познань объявил о подписании контракта с Кравцом.

Детали трансфера

"Лех" объявил об аренде защитника испанского "Леганеса". Василий 11 сентября прошел медосмотр в польском клубе.

Кстати Ярмоленко имеет предложения продолжить карьеру в Европе и МЛС

Арендное соглашение с украинским защитником рассчитано на год. Также у "Леха" есть опция выкупа Кравца.

Василий заменит в польском клубе защитника Владимира Костевича, который подписал контракт с "Динамо" и присоединится к киевлянам в январе 2021 года.

Статистика Кравца

Василий перешел в "Леганес" в феврале 2019 года, но не сумел стать игроком основного состава команды.

Вторую часть сезона 2019/20 защитник провел на правах аренды в "Луго", сыграв в 15 матчах Сегунды – второй по силе дивизион Испании.

Василий получал вызов в сборную Украины, но до сих пор не дебютировал за команду.

Новый клуб украинца набрал два очка в трех турах чемпионата Польши и идет на 9-м месте в турнирной таблице.