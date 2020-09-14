Футболіст збірної України та "Шахтаря" Микола Матвієнко є одним з найбільш обговорюваних персонажів на трансферному ринку. Інтерес до футболіста приписують ряду іноземних клубів.

Матвієнко розповів, що здивований інформацією про інтерес іноземних клубів. Про це повідомляє Sport.ua.

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Футболіст каже, що дізнається про інтерес від різних клубів зі ЗМІ. Конкретних пропозицій по футболісту поки не було.

Це ж ви пишете все! Що я можу сказати? Новини ці виходять щодня. У 95% випадків я сам здивований, що погодився то туди перейти, то туди. Є розмови, таких розмов по кожному футболістові по 10 на день. Але це всього лише розмови. Коли якась конкретика буде, ви відразу дізнаєтеся і першими про це напишете,

– сказав Матвієнко.

Хто цікавиться Матвієнком

Ще взимку 2020 року на "Шахтар" з пропозицією щодо Матвієнка вийшов лондонський "Арсенал". Однак трансфер не відбувся.

За інформацією ЗМІ, "Шахтар" вимагав за Миколу близько 30 мільйонів євро. Причому наразі на трансферному ринку Матвієнко коштує 9 мільйонів євро.

Останнім часом Матвієнка пов'язували з "Наполі". Повідомлялося начебто "Шахтар" погодився продати Матвієнка в "Наполі" за 15 мільйонів євро з бонусами.

Втім, у донецькому клубі спростували інформацію.

Тепер же британська преса інформує, що Матвієнко може стати гравцем "Вест Хема". Також повідомлялося і про інтерес "Лідса".