Глава селекційної служби "Шахтаря" Жозе Боту прокоментував інформацію про інтерес до центрального захисника "гірників" Миколи Матвієнка з боку "Наполі".

Слова Боту цитує офіційний сайт Calcionapoli24.

До слова: "Наполі" прийняв несподіване рішення щодо трансферу Матвієнка

Матвієнко та "Наполі"? Нам приходив один запит по ньому. Але Микола на даний момент є одним з найбільш важливих гравців команди. Нікому в клубі в голову не приходило вести мову про його продаж,

– заявив Боту.

Раніше ніхто з офіційних осіб донецького клубу не коментував чутки про ймовірний трансфер Матвієнка.

"Шахтар" вимагав за Матвієнка 15 мільйонів євро

За інформацією ЗМІ, "Шахтар" погодився продати Матвієнка в "Наполі" за 15 мільйонів євро з бонусами.

Хоча ще взимку донеччани просили в "Арсеналу" за Миколу близько 30 мільйонів євро.

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, ціна Матвієнка складає 4 мільйони євро, а його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.