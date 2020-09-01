Лідер "Шахтаря" бразилець Тайсон може не дограти сезон 2020/2021 у донецькому клубі. Футболіст близький, щоб повернутися у Бразилію.

Тайсон упродовж сезону може перейти в "Інтернасьонал". Про це повідомив журналіст Марсело Сальцано.

Це цікаво: У "Шахтарі" вперше прокоментували чутки про трансфер Матвієнка

Тайсон узгодив трансфер

За інформацією джерела, Тайсон вже домовився з бразильським клубом про зарплату і термін контракту.

Контракт Тайсона з "Шахтарем", за який він виступає з 2013-го, чинний до 30 червня 2021 року. Вже взимку він зможе підписувати угоду з іншими клубами.

Втім, Сальцано пише, що бразилець зможе перейти в "Інтернасьонал" вже в січні.

Чи буде це безкоштовний трансфер, чи "Інтернасьонал" заплатить "Шахтарю" певну суму – не відомо. Transfermarkt оцінює Тайсона в 9,5 мільйона євро.

Про трансфер говорять тривалий час

32-річний Тайсон неодноразово натякав, що хоче перейти в "Інтернасьонал". Подібні натяки бразилець робив у соцмережах під час спілкування з друзями.

Тренер "Інтернасьоналя" Едуардо Куде коментував перехід Тайсона. Він висловлював сподівання, що гравець перейде в клуб у 2021 році.