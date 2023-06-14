Шахтер не планирует летом продавать лидеров и многообещающую молодежь. Коллектив ставит перед собой высокие цели.

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Победное настроение

Ассистент спортивного директора Шахтера Карло Николини отметил, что конкретики в заинтересованности молодыми футболистами "горняков" пока нет. Дело не в том, что донецкий коллектив хочет продать своих ведущих и перспективных исполнителей. Намерение состоит в том, что Шахтер хочет построить действительно сильную команду, чтобы продолжать конкурировать и побеждать в Европе. Николини также отметил, что в таком случае станет понятно, что никто не подлежит продаже, а команде не нужно будет демонстрировать звездных футболистов в "праздничной коробке", чтобы продать их тому, кто больше заплатит.

Следует отметить, что многие европейские коллективы заинтересованы в сотрудничестве с футболистами Шахтера. В частности, желанным на трансферном рынке Анатолий Трубин, который отказывается подписывать контракт с "горняками" и желает покинуть Украину. Молодой голкипер заинтересовал такие клубы, как Севилья, Ювентус да Бенфика. Также Николай Матвиенко может оказаться в Брайтоне, который намерен серьезно усилиться футболистом. Более того, "чайки" также хотят затянуть в свои ряды Артема Бондаренко. Что касается Георгия Судакова, то информации об интересе европейских клубов мало, однако зарубежные эксперты считают, что он вписался бы в схему чемпиона Италии Наполи.

Также, если сравнивать задачи на сезон лидеров УПЛ Шахтера и Днепра-1, то можно найти большие отличия. Поскольку "спортклубовцы" не ставят перед собой цели становиться чемпионами Украины и пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов. Днепровский коллектив планирует массовую распродажу, а также команде укоротят финансирование, что может привести к роковому концу.