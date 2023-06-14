Шахтар не планує влітку продавати лідерів та перспективну молодь. Колектив ставить перед собою високі цілі.

Варте уваги Розгубив свій талант: слідом за Маліновським Аталанта готова попрощатися з Коваленком

Переможний настрій

Асистент спортивного директора Шахтаря Карло Ніколіні зазначив, що конкретики у зацікавленості молодими футболістами "гірників" наразі немає. Справа не в тому, що донецький колектив хоче продати своїх провідних та перспективних виконавців. Намір полягає в тому, що Шахтар жадає побудувати справді сильну команду, щоб продовжувати конкурувати та перемагати у Європі. Ніколіні також зазначив, що у такому випадку стане зрозумілим, що ніхто не підлягає продажу, а команді не потрібно буде демонструвати зіркових футболістів у "святковій коробці", щоб продати їх тому, хто більше заплатить.

Варто відзначити, що багато європейських колективів зацікавлені у співпраці з футболістами Шахтаря. Зокрема, жаданим на трансферному ринку є Анатолій Трубін, який відмовляється підписувати контракт з "гірниками" та бажає покинути Україну. Молодий голкіпер зацікавив такі клуби, як Севілья, Ювентус та Бенфіка. Також Микола Матвієнко може опинитись у Брайтоні, який має серйозний намір підсилитись футболістом. Ба більше, "чайки" також хочуть затягнути у свої лави Артема Бондаренка. Щодо Георгія Судакова, то інмормації про інтерес європейських клубів мало, проте закордонні експерти вважають, що він би вписався у схему чемпіона Італії Наполі.

Також, якщо порівнювати завдання на сезон лідерів УПЛ Шахтаря та Дніпра-1, то можна знайти великі відмінності. Оскільки "спортклубівці" не ставлять перед собою цілі ставати чемпіонами України та пробиватися у груповий етап Ліги чемпіонів. Дніпровський колектив планує масовий розпродаж, а також команді вкоротять фінансування, що може привести до фатального кінця.