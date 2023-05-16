По словам журналиста Игоря Цыганика, Анатолий Трубин отказывается продлевать контракт с Шахтером. Известный комментатор удивлен такой категоричностью 21-летнего голкипера "горняков".
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Цыганик: Для Шахтера Трубин сделал гораздо меньше, чем Шахтер для него
По мнению Цыганика, донецкий клуб сделал для Трубина гораздо больше, чем Анатолий сделал для команды. Поэтому в таком случае Шахтер либо продаст Анатолия по лету, либо отпустит голкипера позже, но при этом уже не заработает на его трансфере.
Его агенты пока накручивают и говорят, чтобы он пока не подписывал контракт. У него еще год действует сделка, и если летом горняки его не продадут, тогда они могут потерять голкипера бесплатно. Поэтому я думаю, что Шахтер сделает все возможное для того, чтобы продать или переподписать Трубина. Все зависит от того, захочет ли сам игрок оставаться в Шахтере. Пока что он не хочет,
– рассказал комментатор.
К слову, Шахтер близок к тому, чтобы закончить сезон-2022/2023 в статусе чемпиона Украины. Команда Игоря Йовичевича возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая второй Днепр-1 всего на 2 балла. До конца сезона "горнякам" осталось сыграть 4 матча, два из которых будут центральными в борьбе за "золото". 24 мая Шахтер сыграет против третьей Зари, а уже 27 мая померяется силами с днепрянами.
Что известно о карьере Анатолия Трубина
- Анатолий Трубин – воспитанник донецкого футбола.
- К главной команде Шахтера присоединился в январе 2022 года. С того момента вытеснил из ворот опытного Андрея Пятова. Благодаря удачным выступлениям Трубин получил вызов в сборную Украины, за которую дебютировал 31 марта 2021 в квалификационной игре на ЧМ против Казахстана. Но встреча закончилась ничьей 1:1.
- Всего в футболке Шахтера провел уже 91 матч – 93 пропущенных гола и 37 сыгранных поединков на ноль.
- В сезоне-2022/2023 Трубин уже отстоял 35 раз в воротах "горняков", в которых пропустил 39 мячей и в 12 матчах удержал свои владения на "замке".