Европейский скаут, известный в твиттере под никнеймом PanoScout, решил проанализировать игру украинского хавбека. Судакову прочат большое будущее.

Достойно внимания У Ярмоленко есть месяц до окончания контракта: что ждет капитана сборной

Безумный потенциал

Скаут выбирает "героев" для своей рубрики, в которой он оценивает выступления, хорошие и плохие стороны молодых футболистов. Также PanoScout делится своим мнением о потенциале юных исполнителей. Под его очередной анализ попал лидер поразившего скаута донецкого Шахтера Георгий Судаков, однако тот отметил, что украинцу стоит усиливать многие стороны своей игры.

Первоочередными плюсами хавбека "горняков" PanoScout выделил дриблинг, игру в пас, видение поля, технику, исполнение стандартов и работу на команду. Однако Судаков не идеален в глазах ската, поскольку тот заметил, что Георгию следует добавить в игровом балансе, физической силе и воздушных дуэлях.

Любит играть в свободной атакующей роли, позволяющей постоянно искать пространство между линиями. Лучше всего проявляет себя на позиции "восьмерки". Имеет отличное видение поля, находит партнеров передачами в свободные зоны. Спокойно работает под прессингом, хорошо исполняет угловые и пенальти. Берет инициативу на себя и идет в обыгрыш на двух-трех оппонентов, завершая проход ударами с любой дистанции. Любит смещаться на фланги и подключаться в чужую штрафную,

– оценил Судакова скаут.

Более того, PanoScout отметил, что украинец – исключительный футболист, который уже готов сделать следующий шаг в карьере. Также скаут уверен, что у Георгия, которого европеец оценил в 8,8 из 10 баллов, есть потенциал стать игроком мирового уровня. К тому же, по мнению PanoScout, Наполи станет отличным вариантом для Судакова, чтобы раскрыться по полной, поскольку тот точно впишется в схему итальянцев 4-3-3 на позицию "восьмерки".

Кстати говоря. "Голубые" умеют удивлять не звездными трансферами. Благодаря дешевым приобретениям Кварацхелии и Кима, сыгравшим едва ли не ключевую роль в команде, Наполи смог выиграть чемпионат Италии.

Следует отметить, что Георгий Судаков стал незаменимым игроком основы Шахтера в текущем сезоне. Хавбек – главный мотор команды, резко выросший из юноши в лидера коллектива. В активе Судакова 5 голов и 10 ассистов во всех турнирах.