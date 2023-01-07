Артём Бондаренко попал в сферу интересов Брайтона. Полузащитник не единственный украинец, в чьих услугах заинтересован Де Дзерби.

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Прихоти Де Дзерби

Ранее сообщалось, что итальянский специалист заинтересован в том, чтобы к "чакам" присоединился Николай Матвиенко. Де Дзерби неоднократно восхвалял центрбека и выражал желание еще поработать с ним. Также Брайтон хочет усилиться еще одним левоногим центральным защитником Алессандро Буонджорно из Торино.

Артём Бонадренко привлек к себе внимание своим стилем игры. Это не тот игрок, который может протянуть мяч, но умеет отдать нужную передачу и видит поле. Такой потенциальный трансфер еще связан с вектором развития Брайтона. "Чайки" нацелены покупать нераскрученных игроков, а самим делать из них звезд. В конкурентах у Брайтона у Бондаренко могут быть молодой эквадорец Сармьенто и опытный Лаллана.

Брайтон идет на восьмой строчке в АПЛ, отставая от зоны Лиги Конференций на одно очко.

Артем Бондаренко: