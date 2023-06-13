Этой зимой Шахтер продал Михаила Мудрика в Челсе, получив рекордные 70 миллионов евро. К другим игрокам дончан был и остается интерес от других топ-клубов Европы.

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Самым интересным "лотом" в состоянии Шахтера выглядит вратарь Анатолий Трубин. 21-летний кипер поражает уверенной игрой за клуб, а также отказывается продлевать контракт с клубом для трансфера в Европу.

Трубин может оказаться в Португалии

Одним из претендентов на Анатолия есть лиссабонская Бенфика. По сообщению португальских СМИ, "орлы" намерены выкупить Трубина уже этим летом.

Альтернативой для украинца является 24-летний вратарь бразильского Атлетико Паранаэнсе Бенто. Впрочем Бенфика предпочитает Трубину ведь рассчитывает потратить на него небольшие деньги. Действующий контракт Анатолия с клубом истекает в 2024 году.

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Сейчас у "орлов" нет проблем с основным кипером. Уже пять сезонов главным вратарем Бенфики является Одиссеас Влаходимос. Впрочем, несколько топ-клубов Европы уже положили глаз на 29-летнего грека, среди них и Манчестер Юнайтед.

Справка. Бенфика является одним из самых титулованных клубов мира, завоевав более 80 трофеев. Среди них есть две победы в Кубке чемпионов. В прошлом сезоне "орлы" стали чемпионами и обладателями Кубка Португалии, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

История Анатолия Трубина