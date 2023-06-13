Финансирование СК Днепр-1 сокращается в следующем сезоне. Коллектив поставил перед собой не самые высокие задачи на предстоящую кампанию.

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Неофициальный владелец "спортклубовцев" Игорь Коломойский на прошлой неделе провел встречу со спортивным директором и главным тренером Днепра-1 Евгением Красниковым и Александром Кучером. Представители днепровского коллектива услышали не самый приятный вердикт по поводу будущего команды, а именно то, что Коломойский сообщил Красникову и Кучеру, что финансирование Днепра-1 сокращается. При этом оба функционера остаются на своих должностях.

Раньше гуляла информация, что "спортклубовцы" готовы к массовой распродаже, в частности, коллектив не намерен задерживать в команде лидера Днепра-1 Артема Довбика и легионеров. К тому же днепровская команда не ставит перед собой самые высокие задачи на следующий сезон, поскольку Днепр-1 не ставит чемпионом Украины. Также коллектив надеется попасть в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций, не смотря на то, что клуб будет стартовать в квалификации в Лигу чемпионов.

Отметим. С "урезания финансирования" началась плачевная история Днепра, который после финала Лиги Европы начал постепенно "растворяться", а впоследствии вообще и потерял свое существование. После чего знаменитый коллектив "переродился" в цветах Днепра-1.

Напомним, Александр Кучер и Евгений Красников перебрались в состояние днепровского коллектива после начала полномасштабной войны. Функционеры покинули состояние харьковского Металлиста, которое они вывели в УПЛ. Однако после того, как Кучер, Красников и череда футболистов "желто-синих" отошли к Днепру-1, харьковский коллектив не смог задержаться в украинской элите и вылетел снова в Первую лигу.