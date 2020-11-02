Во вторник, 3 ноября, донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Боруссию" М в матче группового этапа Лиги чемпионов. О самом интересном перед поединком – читайте на Спорт24.

Шахтер – Боруссия М: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Киев, НСК " Олимпийский";

Когда: 3 ноября, в 19: 55;

Арбитр: Сердар Гозюбююк (Нидерланды);

Где смотреть: телеканал "Футбол 1", онлайн-трансляция Спорт24.

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Матч без зрителей

Матч между "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах пройдет без болельщиков. Об этом сообщил вице-президент "Шахтера" Борис Колесников.

Минздрава в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом отозвал свое письмо донецкому клубу с разрешением проведения встречи со зрителями.

В письме Минздрава указывается, что с болельщиками запрещается проведение всех международных матчей, пока ситуация не стабилизируется.

История противостояний

Ранее "горняки" встречались с гладбахским клубом лишь в товарищеском матче в 2009 году и победили со счетом 3:0.

"Боруссия" Менхенгладбах – 10-й еврокубковый соперник "Шахтера" из Германии во времена независимости. Благодаря победам над Вольфсбургом "горняки" выбились вперед в историческом противостоянии с командами Бундеслиги.

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А вот гладбахцы раньше играли только с "Динамо". В 1977 году "Боруссия" не пустила киевлян в финал Кубка европейских чемпионов. Обменялись динамовцы с немцами победами и на стадии плей-офф квалификации ЛЧ 2012/13, но тогда удалось взять общий реванш и пройти в групповой этап.

Ситуация в группе B

"Шахтер" – неожиданный лидер квартета В Лиги чемпионов, набравший четыре очка за два поединка. Подопечные Луиша Каштру стартовали на групповой стадии с сенсационной победы в Мадриде над "Реалом" (3:2). Затем чемпион Украины сдержал напор атаки "Интера", заработав один зачетный пункт (0:0). В крайнем поединке УПЛ донецкая команда легко разобралась с" Мариуполем " (4:1).

К третьему туру группового этапа ЛЧ "Боруссия" подходит в статусе второй команды в группе. Немецкая команда дважды сыграла вничью – с "Интером" в гостях (2:2) и с "Реалом" (2:2). Причем в обоих поединках подопечные Марко Рози не удержали победный результат. В минувшую субботу гладбахцы отметились домашней победой над" Лейпцигом " в чемпионате Германии (1:0).

Интересная статистика