"Боруссия" М сообщила, что летит на матч с "Шахтером" в Донецк
Пресс-служба менхенгладбахской "Боруссии" опозорилась перед матчем против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Немецкий клуб указал неправильный город матча с "Шахтером".
В твиттере "Боруссия" М сообщила, что отправляется на матч 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" в Донецк.
К теме Какие шансы у "Шахтера" победить "Боруссию" (М) в Лиге чемпионов: прогноз
"Жеребцы едут в Донецк", – говорится в твиттере немецкого клуба.
Скриншот
При этом на официальном сайте "Боруссии" сказано, что матч пройдет в Киеве. Встреча действительно состоится 3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский".
Поделиться новостью