Пресс-служба менхенгладбахской "Боруссии" опозорилась перед матчем против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Немецкий клуб указал неправильный город матча с "Шахтером".

В твиттере "Боруссия" М сообщила, что отправляется на матч 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" в Донецк.

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"Жеребцы едут в Донецк", – говорится в твиттере немецкого клуба.



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При этом на официальном сайте "Боруссии" сказано, что матч пройдет в Киеве. Встреча действительно состоится 3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Важно. "Шахтер" не играет в Донецке с 2014 года, когда на Востоке Украины состоялось военное вторжение России и Донецк был оккупирован. "Горняки" длительное время проводили матчи во Львове и Харькове. С сезона 2020/2021 домашним стадионом "Шахтера" стал столичный НСК "Олимпийский".