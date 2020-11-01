УЕФА определился с судейской бригадой на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах.

Главный рефери – Сердар Гозюбююк. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Помогать Гозюбююку будут лайнсмены Йост ван Зюйлен и Йохан Балдер. Роль четвертого арбитра исполнит Аллард Линдхоут, а с VAR будут работать Пол ван Бьокель и Деннис Хиглер.

Гозюбююк и украинские клубы

В своей карьере он 4 раза пересекался с украинскими командами. В частности, "Шахтер" с Гозюбюком в поле обыграл "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов сезона 2016/17, а национальная команда одолела Уэльс в спарринге весной 2016-го.

При этом одесский "Черноморец" проиграл молдавской "Дачии" в квалификации Лиги Европы 7 лет назад, а "Шахтер" U-19 с Матвиенко, Коваленко и другими в составе проиграл "Челси" финал Юношеской лиги УЕФА в 2015 году.

Шахтер – Боруссия М: перед матчем

Матч "Шахтер" – "Боруссия" М пройдет 3-го ноября, начало – в 19:55.

В турнирной таблице группы B "Шахтер" является лидером, имея в активе 4 очка после 2 туров. У ближайшего соперника команды Луиша Каштру в активе 2 очка, как и у миланского "Интера". "Реал" после 2-х туров находится на 4 месте с 1 набранным баллом.