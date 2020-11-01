Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах пройдет без болельщиков.

Об этом сообщил вице-президент "Шахтера" Борис Колесников в фейсбуке. Игра состоится в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".

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Минздрав в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом отозвал свое письмо донецкому клубу с разрешением проведения встречи со зрителями.

В письме Минздрава указывается, что с болельщиками запрещается проведение всех международных матчей, пока ситуация не стабилизируется.

Как вернуть приобретенные билеты на матч – пока неизвестно.

Накануне в Украине был установлен рекорд по количеству заразившихся коронавирусом – 8752 случаев.

Шахтер – Боруссия М: перед матчем

Матч "Шахтер" – "Боруссия" М пройдет 3 ноября, начало – в 19:55.

В турнирной таблице группы B "Шахтер" является лидером, имея в активе 4 очка после 2 туров. У ближайшего соперника команды Луиша Каштру в активе 2 очка, как и у миланского "Интера". "Реал" после 2-х туров находится на 4 месте с 1 набранным баллом.