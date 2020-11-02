Шахтар – Боруссія М: анонс на матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 3 листопада, донецький "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Боруссію" М у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Про найцікавіше перед поєдинком – читайте на Спорт24.
Шахтар – Боруссія М: головне
Що: груповий етап Ліги чемпіонів;
Де: Київ, НСК "Олімпійський";
Коли: 3 листопада, о 19:55;
Арбітр: Сердар Гозюбююк (Нідерланди);
Де дивитися: телеканал "Футбол 1", онлайн-трансляція Спорт24.
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Матч без глядачів
Матч в між "Шахтарем" і "Боруссією" Менхенгладбах пройде без уболівальників. Про це повідомив віцепрезидент "Шахтаря" Борис Колесніков.
МОЗ у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом відкликав свого листа донецькому клубу з дозволом проведення зустрічі з глядачами.
У листі МОЗ вказується, що з уболівальниками забороняється проведення взагалі всіх міжнародних матчів, поки ситуація не стабілізується.
Історія протистоянь
Раніше "гірники" зустрічалися з гладбахською клубом лише в товариському матчі у 2009 році і перемогли з рахунком 3:0.
"Боруссія" Менхенгладбах – 10-й єврокубковий суперник "Шахтаря" з Німеччини за часів незалежності. Завдяки перемогам над Вольфсбургом "гірники" вибилися вперед в історичному протистоянні з командами Бундесліги.
До слова "Боруссія" М повідомила, що летить на матч з "Шахтарем" у Донецьк
А ось гладбахці раніше грали лише з "Динамо". У 1977 році "Боруссія" не пустила киян у фінал Кубка європейських чемпіонів. Обмінялися динамівці з німцями перемогами і на стадії плей-офф кваліфікації ЛЧ 2012/13, але тоді вдалося взяти загальний реванш і пройти у груповий етап.
Ситуація у групі B
"Шахтар" – несподіваний лідер квартету В Ліги чемпіонів, який набрав чотири очки за два поєдинки. Підопічні Луїша Каштру стартували на груповій стадії з сенсаційної перемоги в Мадриді над "Реалом" (3:2). Потім чемпіон України стримав напір атаки "Інтера", заробивши один заліковий пункт (0:0). В крайньому поєдинку УПЛ донецька команда легко розібралася з "Маріуполем" (4:1).
До третього туру групового етапу ЛЧ "Боруссія" підходить у статусі другої команди в групі. Німецька команда двічі зіграла внічию – з "Інтером" в гостях (2:2) і з "Реалом" (2:2). Причому в обох поєдинках підопічні Марко Розі не втримали переможний результат. Минулої суботи гладбахці відзначилися домашньою перемогою над "Лейпцигом" у чемпіонаті Німеччини (1:0).
Цікава статистика
- "Шахтар" не може виграти вдома в Лізі Чемпіонів сім матчів поспіль.
- "Шахтар" не програє дев'ять офіційних поєдинків поспіль.
- У семи з десяти минулих зустрічей "гірників" у Лізі чемпіонів зіграла ставка "тотал більше 2,5".
- Безпрограшна серія "Боруссії" досягла семи офіційних поєдинків.
- У шести з цих зустрічей зіграла ставка "обидві заб'ють".
- В рамках Ліги чемпіонів "Боруссія" виграла лише один з восьми попередніх поєдинків.
- "Шахтар" і "Боруссія" один з одним в офіційних матчах не грали.
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