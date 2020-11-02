У вівторок, 3 листопада, донецький "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Боруссію" М у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Про найцікавіше перед поєдинком – читайте на Спорт24.

Шахтар – Боруссія М: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: 3 листопада, о 19:55;

Арбітр: Сердар Гозюбююк (Нідерланди);

Де дивитися: телеканал "Футбол 1", онлайн-трансляція Спорт24.

До теми Які шанси в "Шахтаря" перемогти "Боруссію" (М) в Лізі чемпіонів: прогноз

Матч без глядачів

Матч в між "Шахтарем" і "Боруссією" Менхенгладбах пройде без уболівальників. Про це повідомив віцепрезидент "Шахтаря" Борис Колесніков.

МОЗ у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом відкликав свого листа донецькому клубу з дозволом проведення зустрічі з глядачами.

У листі МОЗ вказується, що з уболівальниками забороняється проведення взагалі всіх міжнародних матчів, поки ситуація не стабілізується.

Історія протистоянь

Раніше "гірники" зустрічалися з гладбахською клубом лише в товариському матчі у 2009 році і перемогли з рахунком 3:0.

"Боруссія" Менхенгладбах – 10-й єврокубковий суперник "Шахтаря" з Німеччини за часів незалежності. Завдяки перемогам над Вольфсбургом "гірники" вибилися вперед в історичному протистоянні з командами Бундесліги.

До слова "Боруссія" М повідомила, що летить на матч з "Шахтарем" у Донецьк

А ось гладбахці раніше грали лише з "Динамо". У 1977 році "Боруссія" не пустила киян у фінал Кубка європейських чемпіонів. Обмінялися динамівці з німцями перемогами і на стадії плей-офф кваліфікації ЛЧ 2012/13, але тоді вдалося взяти загальний реванш і пройти у груповий етап.

Ситуація у групі B

"Шахтар" – несподіваний лідер квартету В Ліги чемпіонів, який набрав чотири очки за два поєдинки. Підопічні Луїша Каштру стартували на груповій стадії з сенсаційної перемоги в Мадриді над "Реалом" (3:2). Потім чемпіон України стримав напір атаки "Інтера", заробивши один заліковий пункт (0:0). В крайньому поєдинку УПЛ донецька команда легко розібралася з "Маріуполем" (4:1).

До третього туру групового етапу ЛЧ "Боруссія" підходить у статусі другої команди в групі. Німецька команда двічі зіграла внічию – з "Інтером" в гостях (2:2) і з "Реалом" (2:2). Причому в обох поєдинках підопічні Марко Розі не втримали переможний результат. Минулої суботи гладбахці відзначилися домашньою перемогою над "Лейпцигом" у чемпіонаті Німеччини (1:0).

Цікава статистика