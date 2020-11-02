Во вторник, 3 ноября, донецкий "Шахтер" в Киеве проведет матч против "Боруссии" (Менхенгладбах). Победа в этом матче еще на шаг приблизит "горняков" к выходу из группы. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

После жеребьевки "Шахтеру" и "Боруссии" отводили роль аутсайдеров в группе с "Реалом" и "Интером". Но после второго тура именно украинская и немецкая команда на вершине турнирной таблицы, в то время как "Интер" и "Реал" не знали вкуса побед. При том, что в последнем туре испанский клуб спасся от поражения, забив голы на 87-й и 90+3 минутах матча.

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Теперь же "Шахтер" и "Боруссия" сыграют между собой. Их первый матч состоится в Киеве. Изначально планировалось, что игра будет с болельщиками на трибунах. И клуб даже начал продажу билетов. Но ухудшение эпидемиологической ситуации привело к тому, что матч пройдет без зрителей. Поэтому посмотреть его можно будет только по телевидению или онлайн.

Матч "Шахтер" – "Боруссия" состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.

И именно в этом матче, в случае победы, "Шахтер" может сделать еще один шаг к выходу из группы. Однако больше шансов на победу, по мнению букмекеров, именно у "Боруссии". Шанс команды из Менхенгладбаха победить в Киеве Marathonbet оценили коэффициентом 2,30. Зато победа "Шахтера" – сразу 3,14. Еще более высокий коэффициент выставили на ничью в матче – 3,68.

"Шахтер" в этой Лиге чемпионов провел два разных матча – в первом показал атакующую игру, победив "Реал" 3:2. Зато с "Интером" команда "засушила" матч, который закончился вничью 0:0. Какой тип игры выберет тренерский штаб на игру с "Боруссией" – неизвестно.

Относительно немецкого клуба, то первый матч с "Интером" закончился вничью 1:1. Вничью сыграли "жеребцы" и во втором матче, но на этот раз 2:2.

Поэтому букмекеры ожидают, что в матче будет много голов. Но больше шансов забить имеют именно гости – 1,19 на их гол в противовес 1,28 на гол "горняков".

Ставка на "тотал голов матча больше 2,5" – 1,68. А "тотал голов матча меньше 2,5" – 2,32.