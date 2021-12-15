Форвард Барселоны Агуэро объявил о завершении карьеры и прослезился: щемящее видео

Аргентинский нападающий Барселоны Серхио Агуэро 15-го декабря официально объявил о завершении карьеры футболиста. Форвард решил "остановиться" из-за проблем со здоровьем.

У Агуэро проблемы со здоровьем

Барселона ранее анонсировала пресс-конференцию с 33-летним Агуэро, на которой ожидалось, что бывший нападающий Манчестер Сити объявит о завершении карьеры.

К теме Нападающий Барселоны Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры

Я решил прекратить играть в футбол,

– сказал Серхио на пресс-конференции и прослезился.

"Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить карьеру. Это очень трудное время, но я рад решению, которое принял. Во-первых, это мое здоровье из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье", – добавил футболист.

Что случилось с Агуэро

Нападающему Барселоны стало плохо в матче 12-го тура чемпионата Испании против Алавеса. Поединок состоялся в октябре 2021 года и Агуэро досрочно завершил игру.

Серхио прошел обследование и у него была обнаружена аритмия. Сначала ожидалось, что Агуэро в течение трех месяцев будет проводить диагностические и терапевтические процедуры.

Но впоследствии врачи констатировали, что у Агуэро серьезные проблемы с сердцем, которые не совместимы с игрой в футбол. Нападающий опровергал слухи о завершении карьеры. Но из-за проблем вынужден уйти.

Достижения Агуэро