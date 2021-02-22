Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мнением о Евгении Селезневе и Артеме Милевском.

Поворознюк заявил, что никогда бы не пригласил этих футболистов к себе в Ингулец. Причиной тому – другая философия команды.

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Такие игроки, как Селезнев и Милевский никогда не будут в Ингульце. У нас совсем другая философия, другое отношение к футболу. Если бы это был Лысенко из Колоса, это другой вопрос. Посмотрите, как он в свои годы относится к футболу. Ему 32, а он бежит до последней минуты, бьется на поле, рубится. Таких игроков немного, которые в таком возрасте относятся к футболу профессионально. Вот если бы к нам пришел Лысенко, я бы его взял,

– сказал Поворознюк.

Также президент Ингульца отметил, что приход Селезнева негативно повлиял на футболистов Колоса.

"Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Какой пиар из того, что Колос пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а потом пол команды начало бухать. Да разве это пиар", – заявил он.

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