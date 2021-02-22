Пол команды начало бухать: президент клуба УПЛ рассказал о приходе Селезнева в Колос
Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мнением о Евгении Селезневе и Артеме Милевском.
Источник:FootBoom
Поворознюк заявил, что никогда бы не пригласил этих футболистов к себе в Ингулец. Причиной тому – другая философия команды.
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Такие игроки, как Селезнев и Милевский никогда не будут в Ингульце. У нас совсем другая философия, другое отношение к футболу. Если бы это был Лысенко из Колоса, это другой вопрос. Посмотрите, как он в свои годы относится к футболу. Ему 32, а он бежит до последней минуты, бьется на поле, рубится. Таких игроков немного, которые в таком возрасте относятся к футболу профессионально. Вот если бы к нам пришел Лысенко, я бы его взял,
– сказал Поворознюк.
Также президент Ингульца отметил, что приход Селезнева негативно повлиял на футболистов Колоса.
"Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Какой пиар из того, что Колос пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а потом пол команды начало бухать. Да разве это пиар", – заявил он.
Скандал с участием Селезнева в Колосе: что случилось
- 31 января стало известно, что Селезнев покинул расположение Колоса на сборах в Турции. Соответствующее решение было принято тренерским штабом.
- В СМИ написали о конфликте между Селезневым и тренером команды. А футболиста обвиняли в нарушении режима. Якобы он прибыл на игру пьяным.
- Селезнев опроверг информацию о том, что он был пьян. А причину пропуска игры назвал проблемы с ахиллом. Кроме того, он заявил, что в клубе пытаются незаконно от него избавиться.
- Игрок встретился с президентом клуба. Но детали их разговора пока неизвестны.
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