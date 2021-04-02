Селезньова тричі хотіли вигнати з Колоса: нові подробиці скандалу з футболістом
Президент Колоса Андрій Засуха розповів про ситуацію з нападником Євгеном Селезньовим. Також президент ковалівської команди повідав про історію підписання опального форварда.
Джерело:Вацко Live
Засуха заявив, що тричі за півроку хотів прибрати Селезньова з команди, але за форварда заступався головний тренер Руслан Костишин.
Дивіться також Пів команди почало бухати: президент клубу УПЛ розповів про прихід Селезньова у Колос
"Я в грудні, ні, в листопаді, сказав Руслану, що я не хочу Селезньова. Давай з ним будемо прощатися. Говорив, що це не футбол, такі гроші... За такі гроші ми можемо когось взяти, хто буде грати в футбол.
На що мені Костишин каже: "Ні. Після зборів побачите". Це мені мій тренер говорить! Це неправда, що він не хотів його в команді перед зборами.
Я Селезньова тричі хотів відправити. За півроку. Він мені не кум і не сват. Вони (Костишин і Лисицький – ред.) мене вмовили його взяти. Я йому плачу гроші, а він – що попало. Господи, прости. Цю фразу виріжте точно. У нього не все складалося так, як мені б хотілося", – заявив Засуха.
Скандал за участі Селезньова у Колосі: що трапилося
- 31 січня стало відомо, що Селезньов покинув розташування Колоса на зборах в Туреччині. Відповідне рішення було прийнято тренерським штабом.
- У ЗМІ написали про конфлікт між Селезньовим та тренером команди. А футболіста звинувачували у порушенні режиму. Нібито він прибув на гру п'яним.
- Селезньов спростував інформацію про те, що він був п'яним. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами. Окрім того, він заявив, що у клубі намагаються незаконно його позбутися.
- Гравець зустрівся з президентом клубу. Але деталі їх розмови поки невідомі.
Поділитися новиною