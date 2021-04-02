Президент Колоса Андрій Засуха розповів про ситуацію з нападником Євгеном Селезньовим. Також президент ковалівської команди повідав про історію підписання опального форварда.

Засуха заявив, що тричі за півроку хотів прибрати Селезньова з команди, але за форварда заступався головний тренер Руслан Костишин.

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"Я в грудні, ні, в листопаді, сказав Руслану, що я не хочу Селезньова. Давай з ним будемо прощатися. Говорив, що це не футбол, такі гроші... За такі гроші ми можемо когось взяти, хто буде грати в футбол.

На що мені Костишин каже: "Ні. Після зборів побачите". Це мені мій тренер говорить! Це неправда, що він не хотів його в команді перед зборами.

Я Селезньова тричі хотів відправити. За півроку. Він мені не кум і не сват. Вони (Костишин і Лисицький – ред.) мене вмовили його взяти. Я йому плачу гроші, а він – що попало. Господи, прости. Цю фразу виріжте точно. У нього не все складалося так, як мені б хотілося", – заявив Засуха.

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