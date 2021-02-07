Украинский нападающий Евгений Селезнев все еще имеет действующий контракт с Колосом, но уже готовится к смене клуба. Им интересуется команда из УПЛ.

Скорее всего, 35-летний футболист прекратит сотрудничество с клубом из Ковалевки. Интересно: Мирон Маркевич назвал лучший способ воспитания Селезнева Президент Руха Григорий Козловский рассматривает возможность вернуться к варианту с приглашением Селезнева в львовский клуб. Сейчас Евгений находится в Киеве. К слову. Селезнев стал игроком Колоса в сентябре 2020 года. Он провел за клуб из села Ковалевка 12 матчей, в которых забил 5 голов. Скандальное отчисление Селезнева из Колоса: что известно 31 января появилась информация, что украинский клуб Колос отчислил 35-летнего Селезнева. Причиной отчисления футболиста указывалось нарушение режима.

Селезнев якобы прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Игра состоялась в Турции в рамках подготовки Колоса к сезону.

Футболист, комментируя инцидент, заявил: "То, что пишут – это все бред".

Во вторник, 2-го февраля, Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.