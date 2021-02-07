Селезнев еще не расторг контракт с Колосом, но его уже хочет пригласить другой клуб УПЛ
Украинский нападающий Евгений Селезнев все еще имеет действующий контракт с Колосом, но уже готовится к смене клуба. Им интересуется команда из УПЛ.
Источник:"Футбольний формат"
Скорее всего, 35-летний футболист прекратит сотрудничество с клубом из Ковалевки.
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Президент Руха Григорий Козловский рассматривает возможность вернуться к варианту с приглашением Селезнева в львовский клуб. Сейчас Евгений находится в Киеве.
Скандальное отчисление Селезнева из Колоса: что известно
- 31 января появилась информация, что украинский клуб Колос отчислил 35-летнего Селезнева. Причиной отчисления футболиста указывалось нарушение режима.
- Селезнев якобы прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Игра состоялась в Турции в рамках подготовки Колоса к сезону.
- Футболист, комментируя инцидент, заявил: "То, что пишут – это все бред".
- Во вторник, 2-го февраля, Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
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