Беринчик может получить титульный бой благодаря обидчику Ломаченко: возможны соперники украинца
Источник:WBO Ratings Committee
Чемпион WBO International Денис Беринчик продолжает помогать украинской армии и ждать официального оглашения своего следующего соперника. Ситуация в руках Дэвина Хэйни.
Следующий бой украинского боксера может быть титульным. Однако есть одно важное условие – Девин Хейни должен оставить легкий вес, где является абсолютным чемпионом мира после успешной защиты поясов в бою против Василия Ломаченко.
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Различные сценарии для Беринчика, зависящие от Хэйни
Вероятно, американец примет финальное решение после своего боя против Реджиса Прогрейса, который состоится уже 9 декабря. Победа Дэвина в этом поединке может изменить свои планы по переходу в другой дивизион.
О таких расписаниях в легком весе сообщил президент WBO Франциско Валькарсель.
Если Хейни такой перейдет из легкого веса, то Денис Беринчик проведет титульный бой, а его соперником может стать Анхель Фьерро, являющийся чемпионом WBO NABO.
Не исключено, что соперником украинца может стать Джервонта Дэвис, планирующий провести бой против Исаака Круза.К слову. 26 августа Денис Беринчик провел успешную защиту титула WBO International в легком весе в андеркарде боя Александра Усика против Даниэла Дюбуа. Украинец избил шведа Энтони Игита.
- Напомним, что из-за бокса Беринчик вместе со своим тренером Егором Голубом собирает деньги для ВСУ К примеру, заработанный от боя против Ивана Менди гонорар боксер потратил на снаряжение для военных.
- В начале полномасштабного вторжения России в Украину пополнил ряды территориальной обороны Киева.
- Недавно Денис посетил защитников Украины и даже передал огненный "привет" врагу. В гости к военным боксерам приехал не с пустыми руками. Спортсмен захватил с собой чемпионский пояс, очень понравившийся бойцам.