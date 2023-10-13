Беринчик может получить титульный бой благодаря обидчику Ломаченко: возможны соперники украинца

Чемпион WBO International Денис Беринчик продолжает помогать украинской армии и ждать официального оглашения своего следующего соперника. Ситуация в руках Дэвина Хэйни.

Следующий бой украинского боксера может быть титульным. Однако есть одно важное условие – Девин Хейни должен оставить легкий вес, где является абсолютным чемпионом мира после успешной защиты поясов в бою против Василия Ломаченко.

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Различные сценарии для Беринчика, зависящие от Хэйни

Вероятно, американец примет финальное решение после своего боя против Реджиса Прогрейса, который состоится уже 9 декабря. Победа Дэвина в этом поединке может изменить свои планы по переходу в другой дивизион.

О таких расписаниях в легком весе сообщил президент WBO Франциско Валькарсель.

Если Хейни такой перейдет из легкого веса, то Денис Беринчик проведет титульный бой, а его соперником может стать Анхель Фьерро, являющийся чемпионом WBO NABO.

Не исключено, что соперником украинца может стать Джервонта Дэвис, планирующий провести бой против Исаака Круза.

Напомним, что из-за бокса Беринчик вместе со своим тренером Егором Голубом собирает деньги для ВСУ К примеру, заработанный от боя против Ивана Менди гонорар боксер потратил на снаряжение для военных.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину пополнил ряды территориальной обороны Киева.

Недавно Денис посетил защитников Украины и даже передал огненный "привет" врагу. В гости к военным боксерам приехал не с пустыми руками. Спортсмен захватил с собой чемпионский пояс, очень понравившийся бойцам.