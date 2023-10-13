Следующий бой украинского боксера может быть титульным. Однако есть одно важное условие – Девин Хейни должен оставить легкий вес, где является абсолютным чемпионом мира после успешной защиты поясов в бою против Василия Ломаченко.

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Различные сценарии для Беринчика, зависящие от Хэйни

Вероятно, американец примет финальное решение после своего боя против Реджиса Прогрейса, который состоится уже 9 декабря. Победа Дэвина в этом поединке может изменить свои планы по переходу в другой дивизион.

О таких расписаниях в легком весе сообщил президент WBO Франциско Валькарсель.

Если Хейни такой перейдет из легкого веса, то Денис Беринчик проведет титульный бой, а его соперником может стать Анхель Фьерро, являющийся чемпионом WBO NABO.

Не исключено, что соперником украинца может стать Джервонта Дэвис, планирующий провести бой против Исаака Круза.

К слову. 26 августа Денис Беринчик провел успешную защиту титула WBO International в легком весе в андеркарде боя Александра Усика против Даниэла Дюбуа. Украинец избил шведа Энтони Игита.