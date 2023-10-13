Наступний бій українського боксера може бути титульним. Однак є одна важлива умова – Девін Хейні повинен покинути легку вагу, де є абсолютним чемпіоном світу після успішного захисту поясів у бою проти Василя Ломаченка.

Оце так Пенсія вже не за горами: Ломаченко готується до відходу з боксу

Різні сценарії для Берінчика, які залежать від Хейні

Ймовірно, що американець прийме фінальне рішення після свого бою проти Реджиса Прогрейса, який відбудеться вже 9 грудня. Перемога Девіна у цьому поєдинку може змінити свої плани із переходом в інший дивізіон.

Про такі розклади у легкій вазі повідомив президент WBO Франциско Валькарсель.

Якщо Хейні такий перейде з легкої ваги, то Денис Берінчик проведе титульний бій, а його суперником може стати Анхель Фієрро, який є чемпіоном WBO NABO.

Не виключено, що суперником українця може стати Джервонта Девіс, який планує провести бій проти Ісаака Круза.