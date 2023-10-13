Наступний бій українського боксера може бути титульним. Однак є одна важлива умова – Девін Хейні повинен покинути легку вагу, де є абсолютним чемпіоном світу після успішного захисту поясів у бою проти Василя Ломаченка.

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Різні сценарії для Берінчика, які залежать від Хейні

Ймовірно, що американець прийме фінальне рішення після свого бою проти Реджиса Прогрейса, який відбудеться вже 9 грудня. Перемога Девіна у цьому поєдинку може змінити свої плани із переходом в інший дивізіон.

Про такі розклади у легкій вазі повідомив президент WBO Франциско Валькарсель.

Якщо Хейні такий перейде з легкої ваги, то Денис Берінчик проведе титульний бій, а його суперником може стати Анхель Фієрро, який є чемпіоном WBO NABO.

Не виключено, що суперником українця може стати Джервонта Девіс, який планує провести бій проти Ісаака Круза.

До слова. 26 серпня Денис Берінчик провів успішний захист титулу WBO International в легкій вазі в андеркарді бою Олександра Усика проти Даніела Дюбуа. Українець побив шведа Ентоні Їгіта.