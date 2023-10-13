Наступний бій українського боксера може бути титульним. Однак є одна важлива умова – Девін Хейні повинен покинути легку вагу, де є абсолютним чемпіоном світу після успішного захисту поясів у бою проти Василя Ломаченка.
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Різні сценарії для Берінчика, які залежать від Хейні
Ймовірно, що американець прийме фінальне рішення після свого бою проти Реджиса Прогрейса, який відбудеться вже 9 грудня. Перемога Девіна у цьому поєдинку може змінити свої плани із переходом в інший дивізіон.
Про такі розклади у легкій вазі повідомив президент WBO Франциско Валькарсель.
Якщо Хейні такий перейде з легкої ваги, то Денис Берінчик проведе титульний бій, а його суперником може стати Анхель Фієрро, який є чемпіоном WBO NABO.
Не виключено, що суперником українця може стати Джервонта Девіс, який планує провести бій проти Ісаака Круза.
- Нагадаємо, що через бокс Берінчик разом зі своїм тренером Єгором Голубом збирає гроші для ЗСУ. Наприклад, зароблений від бою проти Івана Менді гонорар боксер витратив на спорядження для військових.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поповнив ряди територіальної оборони Києва.
- Нещодавно Денис відвідав захисників України та навіть передав вогняний "привіт" ворогу. У гості до військових боксер приїхав не з порожніми руками. Спортсмен захопив із собою чемпіонський пояс, який дуже сподобався бійцям.